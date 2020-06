Revue de presse PSG : Tuchel III, Neymar, Diallo, HAC, Saint-Tropez…

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 20 juin 2020 dans la presse hexagonale.

Thomas Tuchel sera l’entraîneur de Paris la saison prochaine pour une troisième année. “Mais l’été qui l’attend devrait renforcer ou, au contraire, fragiliser sa position, commente Le Parisien. On est quand même enclin à penser que deux succès en coupe sont le minimum attendu. Quant à une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions (du jamais-vu sous l’ère qatarienne), elle renforcerait son crédit et le ferait entrer dans l’histoire du PSG. […] Avec 206M€ de pertes liées à la crise, le club ne pouvait de toute façon pas se permettre d’ajouter le coût financier d’un licenciement de l’entraîneur (7,5M€) et de son staff. […] Tuchel joue gros très rapidement. Et pour mettre tous les atouts de son côté, il aurait tout intérêt à fluidifier sa relation avec ses stars, Neymar et Mbappé. De cette harmonie dépend aussi sa réussite.”

Opéré du dos à cause de douleurs dorsales récurrentes, le défenseur du PSG Abdou Diallo est parti pour manquer les finales des coupes nationales les 24 et 31 juillet prochains au Stade de France, constate le journal francilien. Et sa participation à la Ligue des champions “est aussi incertaine”, lit-on. “Le joueur, qui suivait un protocole de soins depuis quelques mois, a finalement dû se résoudre à subir une intervention chirurgicale. Le problème, c’est que ce type d’opérations entraîne généralement une indisponibilité d’environ trois mois. Au PSG, on ne s’attend donc pas à le revoir avant début septembre, au mieux dans la deuxième quinzaine d’août. Abdou Diallo sera présent à la reprise lundi, mais il devrait se contenter de soins. Son retour sur les terrains est programmé pour le début du mois de juillet avec des séances individuelles et un travail foncier qui doit durer entre 4 et 5 semaines.”

Dans Paris Normandie, Paul Le Guen, entraîneur du HAC, club de Ligue 2, a expliqué que l’organisation d’un match amical le 11 ou 12 juillet contre le PSG était “en bonne voie”. Et l’entraîneur du Havre a ajouté : “Lorsque j’ai été contacté par le Paris Saint-Germain, j’ai dit ‘oui’ tout de suite. Ce serait un honneur pour nous d’affronter cette grande équipe. Cela ne se refuse pas. J’ai eu Leonardo au téléphone, il avait l’air emballé également. Cela reste encore à être officialisé par les deux clubs, mais c’est bien parti, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Peu importe, on s’adaptera. J’aimerais qu’il y ait du monde au stade. En respectant les distances de sécurité, pourquoi ne pas imaginer que nos abonnés assistent à cette rencontre.”

“À ce jour, aucun stage n’est organisé, rapporte L’Equipe. Et “il n’y en aura pas ”, assure-t-on en interne. Enfin, le PSG ne devrait pas participer au tournoi organisé par l’OL. La direction ne souhaite pas rencontrer un adversaire qui sera affronté en finale de Coupe de la Ligue.”

Marco Verratti, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marquinhos “ont fini leurs vacances à Saint-Tropez en compagnie de Neymar, resté quelques jours. Dans des villas de luxe mais sans faire d’excès“, écrit le journal sportif qui raconte les séjours des joueurs dans le Var. Sinon, Neymar qui réclamait au Barça “le versement d’un bonus acté en 2016, a été débouté de sa demande, a été condamné à reverser 6,7 M€ à son ancien club”, observe L’Equipe. Le quotidien constate enfin que “le club catalan n’a pas les moyens de faire revenir Neymar. Selon plusieurs médias, Éric Abidal, le secrétaire technique barcelonais, et ses collaborateurs doivent vendre à hauteur de 70 M€ pour que les comptes du club soient à l’équilibre concernant l’exercice en cours.“ C’est tout dire.