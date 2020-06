Rico : “Nous avons hâte de nous sentir à nouveau comme des footballeurs”

Doublure de Keylor Navas cette saison au PSG, Sergio Rico devrait voir son prêt – qui devait se terminer le 30 juin – renouveler jusqu’à la fin du mois d’août afin qu’il puisse participer aux finales de coupes nationales et au Final 8 de la Ligue des Champions prévu en août (12 au 23). Dans une interview accordée à Radio Marca, le portier est revenu sur ce nouveau format de la C1.

“La compétition vous donne cette étincelle ou cette préparation supplémentaire. La pause que nous avons subie ne doit pas être une excuse, assure Sergio Rico. Nous devons nous concentrer sur la meilleure date possible. Nous avons hâte de nous sentir à nouveau comme des footballeurs. Ce format de la Ligue des Champions sera une nouveauté pour tout le monde. Nous allons essayer de nous entraîner au maximum et être au top et à 100% quand la compétition arrivera.“