Riolo : “Ce mois d’août il va avoir de l’allure, surtout si on peut mettre un peu de public !”

Le mois d’août est en général celui de la reprise de la Ligue 1. En 2020, il sera aussi celui de la fin de saison 2019/2020 avec notamment le final de la Champions League à élimination directe. Et finalement, les amateurs de ballon rond pourraient se régaler, estime Daniel Riolo. Le Final 8 à Lisbonne (à valider demain par le comité exécutif de l’UEFA) est en tout cas dans toutes les têtes au PSG, de la direction aux supporters en passant par le staff et les joueurs.

“Franchement, ce mois d’août il va avoir de l’allure, surtout si on peut mettre un peu de public ! Je suis assez optimiste. Au moins les locaux. Tu peux espacer un peu les mecs dans les gradins. Et puis, comme les frontières seront ouvertes, est-ce que tu vas bloquer ceux qui vont se pointer au stade ? Une grande partie des supporters est capable de venir juste pour être devant le stade au cas où leur équipe gagnerait…”, a commenté Daniel Riolo sur RMC. “Au début, Final 8, on pouvait tiquer. Les matches en aller-retour, c’est quand même la légende, c’est ce qui nous plait. Mais au final, la façon dont ils le font, c’est pas mal.“