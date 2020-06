Riolo demande à Cavani de parler par respect des supporters du PSG

Le choix d’Edinson Cavani (33 ans), en fin de contrat au 30 juin, de ne pas jouer jusqu’en août avec le PSG a sidéré la majorité des supporters. D’autant plus qu’un Final 8 capital pour le club se profile. Si selon Jérôme Rothen, il faut se souvenir de la saison vécue par le Matador, longtemps doublure de Mauro Icardi et frustré de ne pas avoir pu signer à l’Atlético de Madrid en janvier, Daniel Riolo préfère attendre pour trancher. Mais il n’est pas disposé à tout entendre. Il demande à Edinson Cavani de prendre la parole par respect des supporters du PSG.

“Dire qu’un mec qui prend 10M€ par an a subi des choses difficiles durant la saison, ce n’est pas facile à entendre. Surtout quand tu es le chouchou du public. Il faut le dire, même si les mondes sont différents. Ça ne me semble pas être la pire des souffrances ce qu’il a vécu cette saison au PSG, ce n’est pas un enfer ! Je vais me garder d’un jugement définitif parce que je veux entendre Cavani. Je veux son interview. Si ce mec là, adoré du public, ne donne pas dans les semaines qui viennent une interview claire, où il donne son point de vue qu’on comprendra ou pas, s’il ne rend pas au minimum ça avec une interview explicative, je ne serais même plus déçu… ça irait au delà, ce serait trop lamentable !“, a lancé Daniel Riolo sur RMC.