Riolo : “Il y a un truc là-dessous… Quatre ans pour Kurzawa c’est chelou !”

Contraint par la crise économique, le PSG doit changer ses plans en termes de mercato. Stratégiquement, le club francilien a décidé de faire l’économie du recrutement d’un latéral gauche à 25/30M€ en misant de nouveau sur Layvin Kurzawa (27 ans). En fin de contrat, l’international français était convoité. Le PSG a donc dû s’aligner sur les propositions reçues de la part d’autres clubs européens. Paris a proposé quatre ans de contrat à Kurzawa, il a dit oui. Mais pour Daniel Riolo, la vérité est ailleurs. Il y a une idée là-dessous.

“Kurzawa, il a parfois été en dessous de tout, il a même été nullissime. Il y a eu un regain d’amour pendant le confinement et un peu avant avec le fête qui a suivi le PSG/Dortmund. Mais le prolonger quatre ans, ça n’a presque pas de sens… il y a un truc là-dessous ! Quatre ans c’est chelou ! Deux ans, c’était déjà bingo pour lui. C’est pour le vendre l’année prochaine ? Ça ressemble à une méga manœuvre pour lui montrer de la confiance et que des gens viennent le voir et le recrutent dans un an. Je ne vois que ça, parce que quatre ans c’est beaucoup trop”, a déclaré Daniel Riolo sur RMC. “Ok, Kurzawa il aime Paris, il y a ses amis, il y a les boites de nuit où il va… Mais bon, à un moment il faudrait qu’il soit bon sur le terrain ! Pourtant, moi, je le kiffais quand il était à Monaco !