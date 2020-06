Riolo : “Je vous explique la situation économique de notre foot français”

Le PSG est à la fois le pilier qui soutient la Ligue 1 et l’arbre qui cache la forêt. Daniel Riolo s’inquiète de l’économie du football français.

“Je vais expliquer la situation de notre foot, a déclaré le journaliste sur RMC. En regardant le rapport de la DNCG tu prends conscience de comment fonctionne notre foot et sur quoi il repose vraiment, le fameux modèle économique. Il permet de parler de l’avenir de nos clubs. Parce qu’on a retard historique et culturel, les présidents des clubs sont obligés de baser l’économie de leur foot sur deux choses, à 61% : 1/la télé 2/la vente des joueurs. On est des plus gros exportateurs du monde, on le sait. Sans ces deux piliers notre foot ne vaut rien. Dans ce rien, il y a tout ce qu’on faire croire aux gens. Comme la culture club. Les recettes de match c’est 8%, c’est minable ! Les sponsors et la pub, c’est 16%. Mais vous savez qui fait des recettes de match ? Le PSG et Lyon. 25% pour Paris, 20% pour l’OL. L’OM est en dessous de 10%… Lille 5% et le reste en dessous, donc rien ! S’ils ne vendent pas leurs joueurs et la TV, c’est rien… Et la télé si elle est là c’est en grande partie grâce au PSG ! Sponsoring, partenariats… c’est le PSG qui vampirise tout avec 50% ! Derrière, c’est Lyon avec 7%, l’OM à 6% ! Le reste, c’est rien. Tout ce qu’on nous raconte sur la survie de nos clubs… en fait tout tient sur un diffuseur télé. Bref, tu abandonnes toute ambition en Europe, et tu arrêtes de raconter des histoires alors que tu ne veux que vendre des joueurs… La compétitivité elle est morte !”