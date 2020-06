Riolo : “Les excuses de Kouassi, je ne les comprends pas trop”

En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, Tanguy Kouassi est très proche d’un départ du PSG et ne signera donc pas son premier contrat professionnel avec son club formateur. Malgré un temps de jeu intéressant lors de sa première saison avec le groupe professionnel (13 matches disputés toutes compétitions confondues pour 3 buts et 1 passe décisive), l’entourage du joueur serait dubitatif concernant son temps de jeu avec le PSG. Une excuse que ne comprend pas Daniel Riolo, comme il l’a exprimé dans l’After de RMC Sport.

“Les excuses de Kouassi, je ne les comprends pas trop. Alors peut-être qu’il veut aller dans un club intermédiaire comme le souhaite son entourage et il jouera. Mais sinon, un grand club ne promet pas du temps de jeu, donc c’est du bidon. Après, il a aussi mis en avant une affaire de stabilité, avec seulement Leonardo comme interlocuteur. Mais dans les autres clubs il y a des garanties de stabilité ? À part le Bayern Munich, et encore. Je ne comprends pas ce que ça veut dire d’aller dans un club qui a de la stabilité. Le PSG, c’est stable. Globalement, les excuses on en fait un peu ce qu’on veut, mais souvent elles ne tiennent pas la route.”