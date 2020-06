RMC Sport dévoile le programme de reprise du PSG

Comme expliqué depuis plusieurs jours, les joueurs du PSG doivent reprendre le chemin de l’entraînement le 22 juin au Camp des Loges. RMC Sport dévoile le programme du retour des joueurs parisiens à Saint-Germain-en-Laye. Depuis hier, les Parisiens sont officiellement en vacances pendant trois semaines. Le 22 juin, ils reviendront “pour une journée de tests liés au Coronavirus. Avant deux jours de tests physiques et médicaux, plus traditionnels, à l’hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine“, indique le média sportif. Mais le camp des Loges devrait rouvrir dans les prochains jours afin “d’y accueillir les joueurs blessés, professionnels, comme ceux du centre de formation.” Comme dévoilé hier, le PSG va effectuer plusieurs matches amicaux afin de bien préparer les deux finales de coupes nationales et la fin de la Ligue des Champions. Des matches qui pourraient se jouer à l’étranger. “Les dirigeants étudient actuellement les différentes hypothèses sans aller à l’autre bout du monde. L’Allemagne, la Suisse et l’Autriche sont des pays qui reviennent le plus souvent“, conclut RMC Sport.