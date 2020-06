Il y aura bien un trio pour encadrer la section féminine du PSG suite au départ du directeur sportif Bruno Cheyrou à l’Olympique Lyonnais. Laure Boulleau travaillera en collaboration avec Grégory Durand (plus sur la partie administrative mais pas que puisqu’il gère actuellement le mercato) et Angelo Castellazzi (l’œil de Leonardo). RMC Sport confirme ce projet mené par Leonardo et qui fuite depuis une dizaine de jours.