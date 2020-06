Roche : “La pire serait de confier le brassard à un autre que Marquinhos”

Marquinhos futur capitaine du PSG, cela sonne pour tous comme une évidence. Le défenseur brésilien semble parfait pour succéder à Thiago Silva, en fin de contrat. D’ailleurs, actuellement, le vice-capitaine montre l’exemple en s’étant mis en quatorzaine en France, non pas dans les Yvelines mais à Saint-Tropez, afin d’être prêt à reprendre le lundi 22 juin. Pour Alain Roche, ancien capitaine parisien et ancien directeur sportif, c’est incontournable, Marquinhos va porter le brassard du PSG, tout autre choix serait une erreur.

“Je trouve qu’il dégage un truc qui fait qu’il en impose par ses performances et par sa personnalité toujours très calme, très mesurée. C’est important pour un capitaine, commente Roche dans Le Parisien. Il a toujours du recul. Il est capable d’assumer une contre-performance ou d’être mesuré dans l’euphorie. Après, je ne sais pas si, dans le vestiaire, il a une voix qui porte autant qu’un Ibra. Je ne crois pas. Ce n’est pas son style. Mais je suis persuadé qu’il est respecté. Tu n’es pas obligé d’être un gueulard pour être capitaine. Pour être respecté, il faut être irréprochable. Et il n’y a pas une once de critique à proférer sur ce garçon-là. Il est toujours au service du collectif. Il est légitime de par ses performances. C’est ce qu’on attend d’abord d’un joueur. Ça serait la pire des choses de confier le brassard à quelqu’un d’autre avec le départ de Thiago Silva. Cela ferait un frustré, un mécontent qui se dirait : Pourquoi on me fait ça, alors que j’ai été irréprochable ? Leonardo l’a annoncé quand il est revenu en juin 2019 : Marquinhos est la figure de proue du PSG. On n’a pas attendu que Thiago Silva s’arrête pour se dire que c’était lui le prochain.”