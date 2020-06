Roche : “Méfions-nous de Leonardo, il est capable de tout”

Serait-ce une erreur de se séparer de Thomas Tuchel ? Max Allegri permettrait-il au PSG de franchir un cap ? Ce sont les questions qui ont été posées sur Europe 1 à Alain Roche. L’ancien directeur sportif du PSG qui avait pâti de l’arrivée de Leonardo en 2011 a tenu ce discours en tant que consultant sur les ondes.

“Méfions-nous de Leonardo, il est capable de tout. Il avait bien licencié Antoine Kombouaré qui était premier du championnat fin décembre, a déclaré Alain Roche sur les ondes. En tant que directeur sportif c’est bien de faire venir ses hommes. L’entraîneur sera plus fidèle et la relation de confiance plus grande par rapport à une personne que vous n’avez pas fait venir. Sur le profil de l’entraîneur, j’aime beaucoup Allegri. Il m’a séduit aussi par son interview dans L’Equipe. C’est un homme qui est habitué à gérer des stars. Je le trouve très serein en bord de terrain, je trouve qu’il dégage quelque chose. Il a de l’expérience, il a une classe naturelle. Par rapport à un Neymar, un Mbappé, faire venir un Allegri ça dégagerait quelque chose, du respect. Après, ça dure un certain temps parce qu’il faut des résultats. Mais Allegri, il réunit tout.”