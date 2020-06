Roche sur une Ligue 1 à 22 clubs : “Je pense que c’est plus facile d’organiser ça en France qu’ailleurs”

En début de semaine prochaine (lundi ou mardi), le Conseil d’État donnera sa décision concernant une possible reprise de la Ligue 1, arrêtée le 30 avril dernier par la LFP. Cependant, l’Olympique Lyonnais (7e), l’Amiens SC (19e) et le Toulouse FC (20e) avaient saisi le Conseil d’État afin de contester la décision de l’instance de football. Le club amiénois – relégué en Ligue 2 – souhaiterait notamment une saison 2020-2021 de Ligue 1 à 22 clubs. Interrogé à ce sujet, l’ancien joueur et dirigeant du PSG – Alain Roche – estime que le championnat de France peut se permettre d’organiser un exercice 2020-2021 à 22 clubs.

“C’est une saison inédite, la suivante sera différente. Je pense que c’est plus facile d’organiser ça en France qu’ailleurs. Les joueurs n’ont pas joué depuis quatre mois, il n’y a plus de Coupe de la Ligue. Chaque club aurait quatre matches de plus à jouer. Je pense que ça serait plus gênant pour ceux qui joueraient une Coupe d’Europe, mais il serait possible de dire qu’ils entrent plus tard en Coupe de France, comme c’était le cas en Coupe de la Ligue. Et on a une trêve à Noël qu’on pourrait réduire. Je trouve que le calendrier s’y prête, a déclaré Roche dans une interview à L’Equipe (…) Depuis trois mois on parle de solidarité, ça me semblait être un acte solidaire. Dans une période où tous les clubs subissent des pertes financières très importantes et avec les nouveaux droits télé, j’estimais qu’on aurait pu faire cet effort collectif pour qu’il n’y ait pas de descente.”