Roche : “Vous imaginez ne pas prolonger et le PSG va en finale ?”

Thomas Meunier ou Layvin Kurzawa, en fin de contrat comme Sergio Rico, Adil Aouchiche, ou Tanguy Kouassi (Eric Maxim Choupo-Moting arrête le 30 juin) seront-ils dans l’effectif du PSG pour disputer les matches officiels au programme en août ? A priori, personne ne se pose la question dans les médias. Seuls sont considérés Edinson Cavani et Thiago Silva dans les débats. Alors, le capitaine et le meilleur buteur de l’histoire du PSG feront-ils le Final 8 en Ligue des champions ? La question a été posée à Alain Roche, ancien directeur sportif et capitaine du club francilien.

“Difficile de dire s’ils seront réellement motivés, cela dépendra des discussions y compris avec leurs futurs clubs. Thiago Silva et Cavani ont des salaires importants, est-ce que vous avez envie qu’ils s’engagent dans une compétition avec le PSG ? Ils peuvent de blesser pour plusieurs mois, a commenté Roche sur Europe 1. Je trouve que c’est un vrai dilemme pour les joueurs parce qu’il y a une envie de gagner des titres avec le PSG, ça fait trois ans qu’ils ne s’étaient pas qualifiés pour les quarts de finale. On sent que cette équipe peut aller loin dans la compétition… Vous imaginez ne pas prolonger et le PSG va en finale alors que ça fait 7 ans que vous bataillez pour ? Ce ne sera pas facile à gérer mentalement pour ces deux joueurs là. Je crois que tout dépendra des discussions avec les clubs. Ce n’est pas simple. Et puis si vous signez Icardi maintenant, c’est pour lui faire jouer la Ligue des champions. Donc Cavani serait remplaçant… Dans quel état seront-ils dans le vestiaire ? Je n’ai pas de doute sur Cavani, un peu plus sur Thiago Silva quant à l’investissement…”