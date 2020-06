Ronaldo : “Mbappé est celui qui me rappelle le plus moi joueur”

Depuis ses débuts en professionnels, Kylian Mbappé est souvent comparé à l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du football, Ronaldo Nazario. Présent à un événement Banco Santander, “El Fenomeno” a répondu aux questions de la presse présente. Et quand on lui a demandé quel joueur il voudrait recruter au Real Valladolid – dont il est le président – s’il avait les moyens du Real Madrid, le Brésilien (43 ans) n’a pas hésité et a désigné Kylian Mbappé. “Je signerais Mbappé qui est celui qui me rappelle le plus moi lorsque j’étais joueur“, explique Ronaldo dans des propos relayés par Goal.