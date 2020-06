Rothen aimerait des quarts de finale de Ligue des champions normaux

Mercredi 17 juin, le Comité exécutif de l’UEFA se réunira et il sera question entre autres des modalités de conclusion de la Ligue des champions 2019/2020 stoppée au milieu des huitièmes de finale retour. On se dirige vers un Final 8 à Lisbonne et à priori à huis clos. Jérôme Rothen, consultant RMC, souhaiterait qu’on envisage autre chose avec au moins des quarts de finale dans des conditions normales avec un aller et un retour chez chacun des clubs en lice.

“On voit que la situation sanitaire va dans le bon sens. On parle même en France de mettre du public dans le Stade. Je me dis qu’on pourrait faire au moins les quarts de finale de Ligue des champions. Après tu peux faire une finale à quatre, un Final Four. Tant mieux pour celui qui va la gagner mais un Final 8 ça enlève encore du parfum de la Ligue des champions”, a commenté Jérôme Rothen sur les ondes. Pour rappel, il reste encore à jouer en UEFA Champions League quatre huitièmes de finale retour (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) alors que le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.