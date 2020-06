Rothen : “Après trois ans au PSG, on peut être déçu de l’apport de Draxler”

Après quelques mois prometteurs lors de son arrivée au PSG en janvier 2017, Julian Draxler (26 ans) déçoit avec le club de la capitale depuis plusieurs saisons. Et à un an de la fin de son contrat avec les Rouge et Bleu (juin 2021), l’international allemand souhaiterait aller au bout de son bail avec le PSG – selon les informations de Sport Bild – malgré un faible temps de jeu lors de la saison 2019-2020 (19 matches disputés pour 1.121 minutes). Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a exprimé sa déception concernant le rendement de Julian Draxler au PSG.

“Le soucis sur certains joueurs du PSG, c’est que pour les attirer il fallait donner plus d’argent. Draxler, c’est aussi dans ce cas-là parce qu’il ne faut pas oublier que lorsqu’il arrive de Wolfsburg (en janvier 2017, ndlr), c’était aussi un jeune international allemand avec une bonne réputation en Allemagne. L’argent du transfert (environs 37M€) va aussi avec ce qu’il touche en salaire mensuel. Mais après trois ans au PSG, on peut être déçu de l’apport de Draxler, a déclaré Jérôme Rothen dans Team Duga. Cette année, son temps de jeu a quasiment été réduit de moitié. Très peu de buts et passes décisives, pourtant c’est un joueur de qualité. Donc, il y a une déception. Que le PSG souhaite se séparer de Draxler me paraît logique. Que lui soit attaché à son contrat, moi ça me dérange parce que c’est encore un jeune joueur et qu’il doit avoir la passion du football (…) Je n’ai jamais revu le Draxler de l’équipe nationale au PSG, ça veut dire qu’il n’était pas fait pour ce PSG-là. Je suis déçu de son attitude parce que je pensais qu’il serait plus focalisé par son temps de jeu.”

Statistiques 2019-2020 de Julian Draxler*

Ligue 1 : 11 matches disputés (685 minutes) – 4 passes décisives

: 11 matches disputés (685 minutes) – 4 passes décisives Ligue des champions : 2 matches disputés (22 minutes)

: 2 matches disputés (22 minutes) Coupe de France : 4 matches disputés (360 minutes) – 2 passes décisives

: 4 matches disputés (360 minutes) – 2 passes décisives Coupe de la Ligue : 2 matches disputés (54 minutes)

*Source : Transfermarkt