Rothen : “Le départ de Kouassi, c’est un nouvel échec pour Leonardo”

Jérôme Rothen enchaîne en tant que consultant les coups de gueule. Cette fois c’est Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui est dans le collimateur. Le Brésilien est déclaré responsable d’échecs comme dans le dossier du départ de Tanguy Kouassi (18 ans), libre, au FC Bayern.

“C’est un échec pour lui qui a pris le leadership dans les relations avec les joueurs. Ce qui est le rôle d’un directeur sportif en général. On sent que Nasser est en retrait depuis le retour de Leonardo. C’est un échec après celui de la négociation sur la baisse des salaires. C’est réel, c’était sa mission et les joueurs n’ont pas accepté ce que Leonardo a demandé comme effort. Tout le monde a dit “Ah! Leonardo revient, les valeurs du club, l’institution”… de grandes phrases. Et bien il y a eu l’échec sur les négociations sur les salaires. Les joueurs font comme ils veulent et n’écoutent pas forcément Leonardo. Ensuite il y a Kouassi…”, a déclaré Jérôme Rothen sur RMC contrairement à Pierre Ducrocq qui ne juge pas le Brésilien responsable du choix du Titi puisqu’on ne peut pas forcer une signature. “Et bien s’il ne voulait pas signer, il fallait dire “Stop ! Tu ne joues pas”. L’erreur elle est là”, a lancé Rothen à l’autre ancien joueur du PSG.