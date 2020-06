Rothen : “Moi, Thiago Silva je l’arrêterais au 30 juin”

Le résumé sera donc “Thiago Silva joueur du PSG de 2012 à 2020 et capitaine de l’équipe qui aura triomphé nationalement” qu’on retrouvera ici ou là quand on reparlera de “O Monstro”. A moins que le Final 8 de Champions League qui se prépare ne fasse office de summum, d’apothéose. Le départ de Thiago Silva (35 ans) du PSG, c’est une grande page qui se tourne. Et pour Jérôme Rothen, elle doit se tourner maintenant, au 30 juin, avant même la reprise des compétitions.

“C’est logique. Ça faisait longtemps que je demandais du changement derrière. Pas par rapport à son niveau, car dans la très grande majorité des matches il était au niveau. Il a fait ce que le club attendait de lui pendant un certains temps. Le problème, c’est qu’il y a eu beaucoup d’échecs et de grosses claques. Et s’il n’est pas le responsable, il en fait partie avec son statut de capitaine, de leader de vestiaire et le salaire qui va avec. Je veux bien qu’on le compare à Ramos ou Van Dijk, mais il n’a jamais eu cet impact. Je ne crois pas qu’ailleurs qu’à Paris il aurait eu ce salaire (de 1.5M€ brut par mois). Pour moi, c’est un super joueur mais qui a des limites. Des limites au niveau mental. On les a vues dans certains matches. Quand tu paies autant un joueur tu attends qu’il transforme également les joueurs à côté de lui. Et qu’il prenne lui aussi ses responsabilités. Comme à Chelsea où il met la tête pour le 2-2 qui donne la qualif’ au PSG. Mais c’est trop peu. On voulait qu’il fasse passer un cap à Paris en Ligue des champions, a commenté Rothen sur RMC. Moi, je l’arrêterais au 30 juin. Deux mois de salaire en plus c’est 3M€. Et tu sais que le mec il l’a en travers de la gorge de ne pas prolonger puisqu’il a pleuré toute l’année. Même sa femme s’y est mise. En plus c’est lui qui a mis son veto pour ne pas baisser les salaires comme le demandaient Leonardo et le président. Avec tout ça, à un moment… on peut lui dire d’aller jusqu’au 31 août ? Bah non. C’est fini. Parce que ça coûte cher. Et quel impact il va avoir sur les autres alors qu’il a demandé à ne pas baisser les salaires ? Je suis désolé…”