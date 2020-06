Rothen qualifie de “scandaleux” le choix de Kouassi

Malgré treize apparitions au sein de l’équipe première du PSG cette saison, et douze titularisations, Tanguy Kouassi a choisi de signer son premier contrat professionnel au FC Bayern (à priori pour cinq années). Ce qui défie l’entendement, la logique, le respect et la bonne conscience, selon Jérôme Rothen.

“Je trouve ça purement scandaleux. Je suis contre ce genre d’attitude. Ces jeunes-là, ils doivent au PSG de rester. Quand tu as la chance de débuter professionnel dans un tel club, tu ne crois pas que tu lui dois quelque chose à ton club alors qu’il t’offre un contrat pro, pour continuer ta progression ?”, a lancé l’ancien milieu de terrain au micro de RMC. “Il a beaucoup joué cette année, Tuchel lui a beaucoup accordé sa confiance. Mais j’en veux au club aussi. Il y a quelque chose à mettre en place dans la formation, pour que les jeunes s’identifient au PSG. C’est le plus grand club français, qui joue la gagne en Ligue des champions. Je ne comprends pas comment un joueur peut réagir de la sorte après avoir eu cette confiance tout au long de l’année. Quelle excuse peut-il trouver Kouassi ? Il aura beaucoup moins de temps de jeu au Bayern. Je lui souhaite de jouer mais quand tu vois la situation de Hernandez et Tolisso, deux champions du monde qui évoluent à ces postes de défenseur et de milieu, je ne vois pas comment lui va s’imposer. C’est terrible ces mentalités-là, c’est ce qui me fait détester le foot chez ces jeune. Je n’ai pas été formé à Paris, mais c’était un rêve d’y jouer. Le jour où je l’ai mis ce maillot, c’était une putain de fierté. Lui, il joue avec ce maillot comme il jouerait à Marseille, à Saint-Etienne ou à Lyon.”