Rothen : “Si le PSG peut se permettre – financièrement – d’avoir Lucas Hernandez, il faut y aller”

Hier, plusieurs médias (Sport Bild, RMC Sport, Cadena Ser) indiquaient que Lucas Hernandez, défenseur du Bayern Munich, était une priorité du PSG dans l’optique de renforcer sa défense qui va perdre Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi. Pour Jérôme Rothen, si le PSG peut se le permettre financièrement, il doit foncer sur l’international français.

“S’ils prennent Lucas Hernandez (24 ans) c’est pour s’inscrire à long terme avec lui. De toute façon, si le PSG peut se permettre – financièrement – d’avoir Lucas Hernandez à ce tarif-là (80 millions d’euros), il faut y aller, assure l’ancien parisien sur RMC. C’est quelqu’un qui a montré beaucoup de caractère partout où il est passé. Aujourd’hui, malheureusement, il joue peu au Bayern, mais à l’Atlético on mettait ça en avant, en Equipe de France, il a apporté beaucoup. […] Ça ne peut être que bénéfique pour le PSG. En plus, c’est recruter français, après je ne dis pas qu’il faut recruter que français, mais c’est bien pour pouvoir s’identifier un peu plus au PSG.“