Roures : “Il n’y aura pas de match en direct en clair de Ligue 1 sur TF1”

On le sait depuis ce matin, la nouvelle chaîne de football française produite par Mediapro en partenariat avec TF1 se nommera “Téléfoot”, du nom de l’émission datant de 1977. Jaume Roures, président du diffuseur nouveau venu en France (80% de la Ligue 1 contre 780M€) qui vise entre 3 et 3,5 millions d’abonnés (à 25€ par mois), aurait aimé que le championnat de France reprenne comme ailleurs. Même si la nouvelle saison sera celle de son nouveau média.

“Nous attendons des précisions sur le calendrier, et notamment sur le Trophée des champions, dont nous avons les droits et qui serait alors notre premier match, a commenté le patron de Mediapro en conférence de presse, rapporte Le Monde. Nous souhaitons que la chaîne soit disponible partout. Mais il n’y aura pas de match en direct en clair de Ligue 1 sur TF1″.

“De mon point de vue, Jean-Michel Aulas a raison concernant la saison. Dans le fond, il a raison de mon point de vue. Mais maintenant c’est utopique (la reprise), a ajouté, Jaume Roures. A l’étranger, dans les ligues, vous n’avez pas des gens qui disent des choses contradictoires. En Allemagne, ça a démarré et dans les autres championnats aussi dans les prochains jours. Je crois que cette unité est très importante. Une dévalorisation du produit L1 ? Si on a perdu 300M€, ça peut amener certains clubs à faire des transferts qui vont toucher la qualité de la compétition la saison prochaine, et c’est logique qu’on ne soit pas content si ça se produit.”

Vendredi à 21h00 : un match de Ligue 1 sur Téléfoot

Samedi à 17h00 : un match de L1 sur Téléfoot

Samedi à 21h00 : un match de L1 sur Canal Plus

Dimanche à 13h00 : un match de L1 sur Téléfoot

Dimanche à 15h00 : 4 matches de Ligue 1 sur Téléfoot

matches de Ligue 1 sur Dimanche à 17h00 : un match de L1 sur Canal Plus

Dimanche 21h00 : un match de Ligue 1 sur Téléfoot

*Canal Plus aura le choix de la meilleure affiche sur 28 des 38 journées. Les dix premiers choix seront pour Téléfoot. Les plus grosses affiches hexagonales du PSG seront donc chez le nouveau diffuseur au nom historique.