Roustan : “Icardi a montré que quand il s’est retrouvé remplaçant, il était content pour les autres”

Le PSG a trouvé son attaquant pour les quatre prochaines années avec Mauro Icardi. Pour Didier Roustan, le PSG a fait une très belle affaire avec l’attaquant argentin (27 ans) qui est en plus complémentaire avec les deux stars de l’attaque du PSG, Neymar et Kylian Mbappé.

“Icardi a certainement plus d’aptitude que Cavani dans les remises ou les choses comme ça. On sentait bien que Mbappé et Neymar étaient plus à l’aise avec lui. Après c’est un buteur. Mais maintenant, un avant-centre avec Neymar et Mbappé, c’est peut-être compliqué. […]Icardi, au-delà d’être un très bon joueur, il a montré quand même que quand il s’est retrouvé remplaçant, tu sentais qu’il jouait le jeu, qu’il était content pour les autres, raconte Roustan dans l’EDS. C’est important aussi. […] Mbappé seul en 9, il n’est pas à son avantage mais avec un deuxième attaquant (Icardi), tu sens qu’il peut faire beaucoup de dégâts.”