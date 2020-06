Roustan : “Le Bayern, il passe son temps à donner des leçons et tu vois comment il se comporte”

Tanguy Kouassi (18 ans) avait la possibilité de signer son premier contrat professionnel dans son club formateur, il part libre au Bayern Munich où il aura une concurrence aussi forte qu’au PSG… Didier Roustan s’agace de cette affaire.

“Le Bayern, il passe son temps à donner des leçons et tu vois comment il se comporte !? Parce Uli Hoeness, il en donne des leçons… Même Karl-Heinz Rummenigge ces derniers temps. Et au final ils font comme les autres, a déclaré Didier Roustan sur la chaîne L’Equipe. Mais après, quel intérêt il a à faire ça Kouassi ? Financièrement tout va bien aller, il a 18 ans, il est dans les meilleurs conditions, le PSG lui fait confiance, il a des arguments, et là il prend un risque... Donc tu peux te poser des questions sur les gens qui le conseillent. Parce qu’évidemment, c’est pour l’argent. Mais il faut protéger un peu la formation française. Un joueur comme ça ne peut pas partir libre, ça n’a pas de sens. Le Bayern aurait peut-être payé 20M€ pour lui. […] Il aurait pu aller au Stade Rennais pour avoir du temps de jeu ? Mais arrêtez ! Quand tu joues 13 matches avec le PSG tu ne vas pas à Rennes ! Et pourquoi pas Abbeville ? On lui donnerait même le brassard de capitaine ! Quand on est un espoir du PSG on ne va pas à Rennes ! Adil Aouchiche à Saint-Etienne ? Ce n’est pas pareil, il n’a pas le même niveau…”