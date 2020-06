Roustan : “Une prolongation de Kurzawa ? C’est totalement incompréhensible”

C’est l’information qui a surpris les supporters du PSG. Alors qu’il était annoncé partant à l’issue de son contrat, Layvin Kurzawa pourrait poursuivre l’aventure avec le PSG pendant encore quatre ans avec un doublement de son salaire. Une possible prolongation de contrat que ne comprend pas Didier Roustan. “C’est totalement incompréhensible mais bon, pense Roustan sur le plateau de l’Equipe du Soir. Tu lui doubles son salaire, quatre ans mais les performances de Kurzawa, qui était un joueur d’avenir quand il était à Monaco et intéressant, moi je l’ai trouvé très très décevant. Je n’y crois pas. Après, s’il le signe quatre ans pour le revendre sans un an, pourquoi pas, il n’a que 27 ans.