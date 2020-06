Rummenigge heurté par le titre sur tapis vert en France

Tel le PSG, le Bayern Munich est un rouleau-compresseur qui écrase son championnat domestique. Les Allemands ont ainsi remporté hier un huitième titre de champion consécutif (30e sacre) en gagnant sur la pelouse du Werder Brême (0-1).

En marge des célébrations bavaroises, Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du FC Bayern, s’est dit heurté par l’attribution du titre de champion de France au PSG sur tapis vert. “Je tiens à féliciter chaleureusement l’équipe, notre entraîneur Hansi Flick et son staff pour avoir remporté le championnat d’Allemagne. Ce fut sans aucun doute une saison avec des conditions particulières que personne ne voulait et qui, espérons-le, restera un cas unique. Malgré ces circonstances difficiles, ils ont effectué une brillante deuxième moitié de la saison. À l´automne, nous étions à sept points de la première place et depuis, non seulement nous gagnons tous nos matches, mais nous y mettons aussi la manière. Même si nous sommes champions dans un stade vide, nous pouvons nous féliciter de cette issue en ayant assuré ce titre sur le terrain et non pas sur tapis vert comme en France, ce qui est à mes yeux un drame. Nous voulons dédier les titres à nos fans et nous souhaitons inspirer avec le football offensif. C’était réussi. Le FC Bayern a à juste titre remporté le championnat pour la huitième fois consécutive.”

Interrogé sur la signature du défenseur de 18 ans formé au PSG Tanguy Kouassi, le club allemand n’a pas souhaité communiquer : “Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de parler de transferts”, a déclaré le président bavarois Herbert Hainer.