Sagnol : “On saura si le foot est devenu raisonnable avec la prolongation de contrat de Mbappé”

Y-aura-t-il une déflation dans le football avec la crise économique, les montants des transferts et des salaires de joueurs vont-ils fondre ? Willy Sagnol, consultant de RMC Sport, n’y croit pas. Et l’ancien latéral droit entend exploiter un indicateur pour juger de la tendance : la potentielle prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG.

“Paris n’a pas des moyens illimités à cause du fair-play financier. J’avais dit, il y a un mois ou deux déjà, pour moi le signe de savoir si le foot va devenir raisonnable ou pas, ça va être sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Pour moi, en France, c’est le signe. Si jamais ils le mettent à la hauteur de ce que gagne Neymar par exemple, ça voudra dire que non, on n’a rien appris de nos erreurs. Les clubs comme le PSG sont des locomotives. Comment expliquer que des joueurs moyens vendus avant 5M€ sont passés à 20M€ ? Parce qu’il y a eu des transferts à 100, 120, 150 ou 200M€. Les gros transferts ont fait monter le prix des autres transferts. Les tarifs font x2 ou x3. Le foot n’est pas un business comme un autre parce qu’il y a une concurrence entre clubs qui tire les prix vers le haut.”