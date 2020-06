Sagnol : “Quand vos jambes courent moins vite que l’adversaire, il n’y a pas grand-chose à faire”

Le PSG sera-t-il prêt physiquement pour la reprise de la Ligue des champions au mois d’août ? C’est la grande question alors que les joueurs sont actuellement en vacances et doivent reprendre le lundi 22 juin. Les hommes de Thomas Tuchel auront alors un gros mois pour préparer les finales de coupes nationales, tremplin vers la sacro-sainte Ligue des champions. Une série de matches amicaux face à des équipes françaises devront donner du rythme à l’équipe du PSG. Suffisant ? Willy Sagnol, ancien latéral devenu consultant RMC, n’y croit pas trop.

“La fatigue ne disparaît pas en fermant les yeux, commente Willy Sagnol dans leparisien.fr. J’espère bien sûr me tromper. Mais quand je vois tous les efforts qu’ont dû fournir Salah, Mané et les joueurs de Liverpool pour l’emporter l’an passé dans des conditions normales, je me dis que là, ce sera vraiment compliqué. La motivation dans une compétition comme celle-là, permet certes de passer au-delà de la douleur. Mais la fatigue, elle ne disparaît pas en fermant les yeux. Quand vos jambes courent moins vite que celles de l’adversaire, il n’y a pas grand-chose à faire.”

