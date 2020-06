Sagnol sur le manque de préparation du PSG en cas de reprise de la C1 : “Ce sera un énorme handicap”

Alors que la LFP a officiellement mis un terme à l’exercice 2019-2020 de Ligue 1 le 30 avril dernier, la saison du PSG n’est pas officiellement terminée. En effet, le club de la capitale devrait disputer les deux finales de coupes nationales en août (le 1er face à l’OL en Coupe de la Ligue et le 8 août contre l’ASSE en Coupe de France), ainsi que le final de Ligue des champions (le PSG est qualifié en quarts de finale). Et afin de préparer les dernières échéances, les joueurs parisiens reprendront le 22 juin prochain le chemin de l’entraînement. Le club de la capitale envisage également l’organisation de matches amicaux afin d’être prêt physiquement. Cependant, les Parisiens (et les Lyonnais) pourront être en manque de rythme face aux autres clubs européens, qui ont repris ou reprendront leur championnat. Un avis que partage Willy Sagnol.

“Ce sera un énorme handicap. Je ne dis pas que ce n’est pas faisable mais ça sera un énorme handicap parce qu’on parle quand même de la Ligue des champions. On ne parle pas de recommencer par un championnat en refaisant 3-4 matches ou pour finir un championnat où il faut gagner sa place, a déclaré Willy Sagnol dans Team Duga sur RMC Sport. L’organisation des matches amicaux ? Oui, mais contre qui tu fais des matches amicaux et dans quelles conditions ? C’est toujours pareil avec les matches amicaux, à quel moment tu vas les faire dans ta préparation. Quel genre de préparation tu vas faire. Parce qu’il y a des entraîneurs qui sont habitués à travailler sur l’intensité pendant les entrainements et d’autres qui ont l’habitude de travailler sur d’autres choses. Tout le monde va devoir s’adapter mais j’ai quand même peur que ce soit difficile.”

Cependant par rapport à l’OL, Sagnol estime que les Parisiens pourront mieux gérer ce manque de préparation grâce à leur qualité technique. “Après pour moi, ça sera beaucoup plus difficile pour Lyon que pour Paris. Parce que le PSG a quand même une qualité technique qui fait que même si physiquement ils sont moins bien, ils peuvent quand même avoir une certaine forme de gestion du match par de la possession de balle. Donc, je vois Lyon vraiment en difficulté à cause de ça.”