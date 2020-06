Saha : “Mbappé est un joueur exceptionnel”

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé enchaîne les prestations de haut niveau que ce soit en club (Monaco, PSG) ou en équipe de France. Des prestations qui attirent les convoitises. Pour Louis Saha, le numéro 7 parisien est un joueur exceptionnel pour toujours objet de convoitises.

“Mbappé est complètement maître de son destin. C’est déjà un bonhomme qui est très très mûr pour son âge, qui sait ce qu’il veut. […] Pour moi, c’est un joueur exceptionnel qui fait rêver les plus grands clubs et c’est normal. Il est le MVP en 9, assure Saha dans des propos relayés par France Football. […] Je pense que Paris, qui est encore en développement, n’est pas au niveau d’un Real ou d’un Barça avec tout le respect que j’ai pour le PSG. Tant qu’il sera au PSG, il y aura des rumeurs. Vous dire aujourd’hui quel est le meilleur choix pour sa carrière, c’est lui et son feeling.“