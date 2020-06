Saliba devrait pouvoir jouer la finale de Coupe de France avec l’ASSE

L’été dernier, William Saliba avait décidé de quitter Saint-Etienne pour signer à Arsenal. Mais le club londonien avait décidé de le prêter pour la saison 2019-2020 à l’ASSE. Le prêt court jusqu’à ce mardi. Mais comme beaucoup de joueurs, le jeune défenseur central va avoir le droit de terminer la saison avec son club formateur et pourra ainsi jouer la finale de Coupe de France (24 juillet) face au PSG. C’est ce qu’a expliqué Mikel Arteta – entraîneur des Gunners – en conférence de presse. “Saliba ? Je pense qu’il doit rester à Saint-Etienne. On a un accord avec eux et je crois qu’il a gagné le droit de disputer cette finale, indique l’ancien Parisien dans des propos relayés par Eurosport. Je pense que nous devons lui offrir l’opportunité de le faire, de profiter de ce moment et nous pourrons l’avoir après cela.“