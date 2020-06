Sarabia : “On doit tous reprendre le 22 juin”

Actuellement à Séville, Pablo Sarabia a rejoint l’Espagne il y a deux semaines, après le confinement en France. Et il fait de son mieux pour pouvoir reprendre le lundi 22 juin, une date un peu plus qu’officieuse. En attendant, les joueurs ont été mis en vacances.

“Depuis qu’on a su qu’on ne reprendrait pas la Ligue 1, on avait décidé de revenir avec la famille”, a commenté, Pablo Sarabia, l’attaquant espagnol du PSG sur Onda Cero. “Comment s’est passé le confinement à Paris ? J’ai un parc devant chez moi. J’allais courir chaque jour au début, et j’étais surpris qu’il y ait autant de monde ! Du coup je n’y allais plus. Après, il y a eu plus de restrictions et cela s’est arrangé. Et de mon côté j’ai travaillé pour garder la forme. Et aujourd’hui ? Je travaille toujours en variant les exercices pour que ce ne soit pas monotone. Une fois c’est du vélo, un autre jour des courses variées, la situation est nouvelle. Je pense n’avoir jamais passé autant de temps sans jouer au football. Je ne touche le ballon que dans mon jardin… Le dernier match c’était le 11 mars ! Si j’échange avec Neymar et Mbappé ? Oui, bien sûr. Un peu plus avec Neymar par rapport à l’espagnol, mais Mbappé parle bien aussi, il me répond des fois en espagnol. Moi, je lui parle en français pour progresser. Si on s’attendait à ce que la Ligue 1 s’arrête ? On était dans le flou comme les autres pays, la situation était étrange. Le principal c’était de contrôler cette pandémie, il y a eu tellement de morts. Mais du coup, ce choix nous handicape pour des raisons de rythme en perspective de la Champions League. On doit tous reprendre le 22 juin. On aura un mois et demi de préparation, mais on arrivera à la Champions League sans compétition. Après autant de temps sans match, il faudra s’adapter, on a vu en Allemagne les blessures. On aura besoin de jouer car les entraînements, ça n’a rien à voir. Le position de Yogi contre le BVB une idée de Neymar ? Oui, il y a beaucoup de choses… on était sous pression après la défaite à Dortmund. Ils avaient été meilleurs que que nous mais certains étaient allés trop loin dans le chambrage.“