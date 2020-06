Scaloni ouvert à un retour d’Icardi en sélection

Le PSG et Mauro Icardi ont fait le choix de lier leurs destins il y a quelques semaines. Maintenant, le buteur va aussi devoir retrouver sa place en sélection argentine. Le Directeur technique, Lionel Scaloni, a assuré, dans une interview accordée à Infobae, que le contact était maintenu et que la porte lui était ouverte.

“Tout le monde sait qu’il était là au début de notre cycle. Il ne fait aucun doute qu’Icardi est un joueur que nous apprécions et qu’il peut faire partie de l’équipe nationale. Il n’était pas dans la dernière liste car nous pensions qu’il y avait d’autres joueurs plus affirmés avec nous. Mais Icardi a la porte de la sélection ouverte. Nous le suivons, nous le regardons, il est étudié. Il n’y a aucun doute là-dessus. C’est un joueur intéressant avec un âge où il peut nous donner beaucoup, a commenté Lionel Scaloni. Si je l’ai rencontré en Italie ? Je ne sais pas d’où cela est sorti… C’était l’année dernière alors qu’il était encore à l’Inter. On se parle au téléphone. Le préparateur physique est allé voir ses entraînements au PSG. Il l’a vu lui, Di María, et Paredes. Nous sommes toujours en contact avec tous nos joueurs.”