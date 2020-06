Sébastien Lopez-Guia intègre le staff du PSG (Corse-Matin)

Alors qu’une préparation méticuleuse s’organise au PSG pour éviter les blessures et optimiser les états de forme des joueurs, Corse-Matin rapporte une signature dans le club de la capitale : Sébastien Lopez-Guia, préparateur physique de la sélection d’Haïti, passé par l’OM, l’AS Monaco (où il a connu Layvin Kurzawa et Kylian Mbappé) et le GFC Ajaccio. “Il a rejoint Paris ces dernières heures pour intégrer le staff prépa du PSG”, lit-on. Les joueurs comme les joueuses du PSG retrouvent aujourd’hui les terrains d’entraînement par groupes, sous une grosse chaleur.