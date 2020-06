Selon le journal AS, le PSG a insisté pour Takefusa Kubo

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, se serait encore une fois intéressé au jeune milieu de terrain offensif japonais Takefusa Kubo (19 ans) ce mois-ci (comme l’année dernière). C’est ce qu’affirme le journal sportif madrilène AS. Mais comme le Real Madrid n’est pas vendeur, le jeune joueur prêté à Majorque par intéressé par le PSG, et la clause libératoire à 250M€… chacun peut passer à autre chose. Le média espagnol estime à 29 le nombre de clubs qui se sont intéressés au talent nippon, dont plus de dix rien qu’en Espagne. Takefusa Kubo est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Real Madrid.