Selon Di Marzio, un accord a été trouvé pour prolonger de quelques mois les contrats de Silva et Cavani

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani et Thiago Silva joueront-ils le Final 8 de Ligue des champions avec le PSG en août prochain ? Dans un entretien accordé au JDD, le directeur sportif du PSG – Leonardo – a confirmé que les deux Parisiens n’allaient pas prolonger l’aventure avec les Rouge et Bleu. Cependant, des discussions avaient lieu concernant la signature d’un avenant de contrat afin que les deux joueurs puissent disputer le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne (du 12 au 23 août).

Et selon les informations du journaliste de Sky Italia – Gianluca Di Marzio – un accord a été trouvé pour prolonger de quelques mois les contrats d’Edinson Cavani (33 ans) et Thiago Silva (35 ans). Di Marzio précise tout de même qu’il manque seulement les signatures afin que ces prolongations soient officialisées. Ainsi, le capitaine parisien et le meilleur buteur de l’histoire du club pourront disputer les derniers matches de Ligue des champions avec le maillot du PSG.

