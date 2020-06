Selon Guy Roux, le PSG devra s’inspirer du Danemark en 1992

Un Final 8 avec des matches secs à Lisbonne du 12 au 23 août, l’UEFA a bien travaillé compte tenu des circonstances et de la crise sanitaire. C’est le sentiment exprimé par Guy Roux, l’ancien coach de l’AJA. Quant aux joueurs du PSG, qui finissent leurs vacances alors que d’autres jouent en championnat, ils devront s’inspirer du Danemark en 1992, commente le Bourguignon.

“On ne connait pas encore tous les qualifiés pour les quarts de finale alors qu’on est fin juin. Ce n’est pas évident. Il fallait trouver une formule ramassée dans un un endroit de foot, et au Portugal il y a un amour formidable du football, il y a un peuple toujours prêt à vous accueillir. Moi, je suis tout à fait pour la formule trouvée. Je trouve que l’initiative est bonne, a déclaré Guy Roux sur Europe 1. Le problème, c’est que le PSG commence à perdre ses joueurs… ça commence mal. Après, il y a un précédent, le Danemark lors de l’Euro 1992. Ils avaient été rappelés alors qu’ils étaient en vacances (pour pallier l’exclusion de l’équipe de Yougoslavie pour cause de guerre et d’embargo) et ils ont gagné la compétition ! Le PSG avantagé ou désavantagé sur terrain neutre ? Non. Ça va se jouer sur la valeur, la préparation, avec cette formule. Pour le PSG le bon air de Saint-Tropez aura fait du bien.“