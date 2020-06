Selon le CIES, Marquinhos vaut plus cher que Neymar !

Dans sa 299ème édition de la “Lettre hebdomadaire”, l’Observatoire du football CIES publie un top 100 des valeurs des joueurs dans le Big-5. Et l’algorithme donne des résultats très très étonnants puisque Neymar, côté 82.7M€ est dans le ventre mou du classement juste derrière… Clément Lenglet et Mikel Oyarzabal ! De quoi largement dévaloriser le classement proposé par les Suisses du CIES. Toutefois, on signalera que Kylian Mbappé est en tête avec une valeur de 259.2M€. Quatre joueurs du PSG (seulement) sont dans le top 100 (c’est à dire valant plus que 48.4M€) du Big-5 : Marquinhos (89.2M€) et Marco Verratti (50.8M€) étant les deux autres joueurs parisiens dans le classement. Étonnant.

Classement CIES des valeurs de joueurs