Selon Le Parisien, Thiago Silva sera présent pour la Champions League

Dans quelques semaines, le PSG disputera ses deux finales de coupes nationales (probablement les 24 et 31 juillet) et le Final 8 de Ligue des champions en août. Cependant, le club de la capitale ne pourra pas compter sur l’ensemble de son effectif présent avant l’arrêt des compétitions. En effet, comme dévoilé par Marca et RMC Sport, Edinson Cavani et Thomas Meunier – en fin de contrat le 30 juin – ne prolongeront pas de quelques semaines leur contrat avec les Rouge et Bleu. Mais le PSG pourra tout de même compter sur trois autres joueurs pour le mois d’août : Layvin Kurzawa, Eric-Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico (prêté par le FC Séville). Concernant Thiago Silva, une prolongation de contrat de quelques mois est en bonne voie selon RMC.

De son côté, Le Parisien se montre beaucoup plus optimiste. En effet, Thiago Silva sera bien présent dans l’effectif du PSG pour disputer les dernières compétitions de la saison 2019-2020, dont le fameux Final 8 de C1. “Sauf retournement de situation, Thiago Silva sera ainsi bien présent pour cette Coupe d’Europe express”, précise le quotidien francilien sur son site internet. Le défenseur de 35 ans “a trouvé un accord avec la direction sportive. Reste toutefois une difficulté juridique à régler.” En effet, les textes français actuels empêchent la signature d’un avenant de deux mois. Cependant, “une loi sur les ‘dispositions urgentes’ face à l’épidémie de Covid-19 est actuellement à l’étude et permettra d’adapter le régime applicable aux sportifs pour la saison en cours et la suivante.”

Outre les cas Thiago Silva, Sergio Rico et Eric-Maxim Choupo-Moting qui disputeront la fin des compétitions avec le PSG jusqu’à fin août, Le Parisien confirme l’information de RMC Sport concernant une possible prolongation de contrat de Layvin Kurzawa pour minimum une saison supplémentaire. “On pourrait se diriger vers une prolongation de contrat bien plus large que la fin de l’été. Des discussions sont en cours entre le latéral gauche et le PSG à ce sujet.” Une prolongation qui pourrait mettre fin à la recherche d’un latéral gauche sur le marché des transferts.

Statistiques 2019-2020 de Thiago Silva

Ligue 1 : 21 matches disputés (1.574 minutes)

: 21 matches disputés (1.574 minutes) Ligue des champions : 6 matches disputés (540 minutes)

: 6 matches disputés (540 minutes) Coupe de France : 2 matches disputés (151 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 2 matches disputés (151 minutes) – 1 but et 1 passe décisive Trophée des Champions : 1 match disputé (10 minutes)

Source : Transfermarkt