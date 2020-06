Selon RMC, un accord a été trouvé entre Meunier et le BVB

Thomas Meunier fait partie des nombreux joueurs du PSG en fin de contrat à la fin du mois de juin. Et sauf retournement de situation, l’international belge découvrira la Bundesliga la saison prochaine. En effet, comme annoncé par Bild et la RTBF il y a quelques jours, Thomas Meunier va prochainement s’engager libre de tout contrat avec le Borussia Dortmund. Une information également confirmée par RMC Sport. “Le latéral du PSG et le club allemand ont trouvé un accord”, précise le média sportif. “Cet accord est l’une des raisons pour lesquelles le Belge ne souhaite pas poursuivre en août avec Paris.” De plus, le joueur de 28 ans ne sera pas présent à la reprise de l’entraînement du PSG ce lundi.

Statistiques 2019-2020 de Thomas Meunier*

Ligue 1 : 16 matches disputés (1.243 minutes) – 1 passe décisive

: 16 matches disputés (1.243 minutes) – 1 passe décisive Ligue des champions : 5 matches disputés (450 minutes) – 1 but

: 5 matches disputés (450 minutes) – 1 but Coupe de France : 3 matches disputés (182 minutes)

: 3 matches disputés (182 minutes) Coupe de la Ligue : 2 matches disputés (180 minutes) – 1 passe décisive

: 2 matches disputés (180 minutes) – 1 passe décisive Trophée des Champions : 1 match disputé (80 minutes)

*Source : Transfermarkt