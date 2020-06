Selon Sport Bild l’intérêt du PSG pour Lucas Hernandez est sérieux

Les frères Hernández et particulièrement Lucas (24 ans), le joueur de Bundesliga le plus cher de tous les temps, centre d’intérêt du PSG, voilà de quoi surprendre alors que Leonardo a bien expliqué dans l’entretien accordé au JDD que le club, touché par la crise économique, ne ferait pas de folies cet été et que le club devrait se montrer “créatif” pour optimiser son effectif alors que huit départs se profilent.

Mais Sport Bild, en Alemagne, confirme ce que dimanche, en Espagne, le “Carrusel Confidential” de la Cadena Ser a dit : Lucas Hernández est “la priorité” du PSG. Le champion du monde 2018 ne s’adapte pas aussi bien que souhaité au FC Bayern (qui l’a payé 80M€) ni en tant que latéral gauche ni en tant que défenseur central en raison de diverses blessures. Les Bavarois ne seraient pas contre l’idée de rentrer dans leurs sous en le vendant. “Le PSG a déjà entamé des discussions avec l’entourage de Lucas“, prétend la Cadena Ser. “On peut toutefois se demander si le PSG est prêt à payer des frais de transfert élevés pour Lucas Hernandez en cette période”, pondère Sport Bild qui titre tout de même : “Le PSG chaud pour Hernandez!” Ce lundi, l’entraîneur du FC Bayern, Hansi Flick, a témoigné sa confiance en l’international français. “Je n’ai pas lu les gros titres. Il est sous contrat avec nous. Lucas n’a pas eu des moments faciles, il a été écarté à cause d’une blessure. Je suis tellement satisfait de lui. Il est engagé et veut s’impliquer. Le fait est que vous avez besoin d’un rythme en tant que joueur, malheureusement je ne pouvais pas encore lui en donner”, a expliqué le coach allemand.

Pour RMC Sport, c’est “Lucas oui, Théo non”.