Sergio Rico est revenu à Paris pour reprendre son prêt au PSG (ED)

Demain, le PSG reprend au camp des Loges et pas qu’au centre d’entraînement car il sera question de batteries de tests. On retrouvera bien Sergio Rico, prêté par Séville jusqu’au 30 juin, et de retour à Paris après un mois passé dans la ville andalouse. Le journal sportif local, Estadio Deportivo, confirme que Leonardo et Monchi sont d’accord pour prolonger le prêt jusqu’à la fin de l’aventure européenne du PSG en août, bien que l’option d’achat de 10M€ ne soit pas levée pour le gardien de but. Sergio Rico est sous contrat avec Séville jusqu’en 2021. Il aura encore l’occasion de tenter de convaincre le PSG de l’acheter pendant deux mois. En Allemagne, on évoque des intérêts de Schalke et de Fribourg pour le gardien de but espagnol âgé de 26 ans, actuellement doublure de Keylor Navas.