Kurzawa, Choupo-Moting et Rico poursuivront avec le PSG jusqu’à fin août (RMC)

C’est l’information de ce week-end. Selon Marca et RMC Sport, Edinson Cavani ne participera pas au Final 8 de Ligue des champions avec le PSG en août prochain. Le Matador ne portera plus le maillot des Rouge et Bleu alors que son contrat arrivait à échéance le 30 juin prochain. Une situation qui concerne également Thomas Meunier. Selon RMC Sport. l’international belge ne sera pas présent à “la reprise du groupe professionnel lundi prochain.” Une signature au Borussia Dortmund est pressentie selon plusieurs sources.

Cependant, le PSG pourra compter sur ses quatre autres joueurs en fin de contrat professionnel, En effet selon RMC Sport, les prolongements de bail de quelques mois de Thiago Silva, Sergio Rico, Layvin Kurzawa et Eric-Maxim Choupo-Moting sont en bonnes voie. En effet, le média sportif nous informe que le PSG pourra compter sur son international camerounais jusqu’à la fin du mois d’août. Pour Thiago Silva, son cas “est jugé positif au PSG, même s’il n’est pas encore conclu.” Concernant Sergio Rico – dont la fin du prêt avait lieu le 30 juin – le PSG et le FC Séville ont trouvé un accord pour le conserver jusqu’au 31 août. Enfin, Layvin Kurzawa disputera également les dernières compétitions de la saison 2019-2020 avec le maillot parisien. Et selon RMC, Kurzawa pourrait poursuivre l’aventure avec le PSG pour quelques saisons. En effet “des négociations ont même été entamés afin de prolonger le contrat du latéral gauche de 27 ans” de quelques , dont le contrat arrivait à échéance à la fin du mois de juin.