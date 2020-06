Tare (Lazio) : “S’il y a une possibilité qui satisfait Milinkovic-Savic et le club, elle sera prise en considération”

Après avoir officiellement acté le transfert de Mauro Icardi, le mercato du PSG se concentrera principalement sur les postes de latéraux et du milieu de terrain. Ainsi ces dernières heures, un pack comprenant le latéral droit de la Lazio Rome – Adam Marušić (27 ans, sous contrat jusqu’en 2022) – et le milieu – Sergej Milinkovic-Savic (25 ans, juin 2024) – a été évoqué par plusieurs médias. Deux joueurs qui permettraient ainsi au PSG de combler ses manques dans son effectif.

Et lors d’un entretien accordé à Sky Italia, le directeur sportif de la Lazio Rome – Igli Tare – est revenu plus en détails sur la situation de Sergej Milinkovic-Savic. Un départ est envisageable, à condition que l’ensemble des parties concernées y trouvent leurs comptes.“La relation de Milinkovic-Savic avec la ville et le club ne mourra jamais, car c’est un lien très fort qui s’est développé au fil des années. En revanche, il faut voir la situation, les souhaits, toutes les choses dont nous avons parlé. Chaque situation sera évaluée au bon moment, sans aucune pression, mais surtout pour le bien des deux parties. S’il y a une possibilité qui satisfait le joueur et le club, elle sera prise en considération. S’il n’y en a pas, il est heureux au club et nous serons très heureux qu’il reste.”

Concernant le mercato, Igli Tare a précisé que les Biancocelesti allaient l’envisager sereinement, sans pour autant faire baisser le prix de ses meilleurs éléments. Il a notamment évité le sujet concernant le prix de l’international serbe (somme estimée à 100M€ par la Lazio). “Nous n’avons certainement pas besoin de vendre pour le moment. D’un autre côté, je pense que pour les joueurs de premier ordre, les prix ne baisseront pas. Évidemment pour les joueurs de valeur moyenne ou basse, les prix baisseront probablement. Milinkovic-Savic toujours évalué à 100M€ ? Je ne suis pas bon pour faire des chiffres, je ne comprends pas ces choses-là. Une chose est sûre, c’est qu’il est un joueur de premier ordre.”

Statistiques 2019-2020 de Sergej Milinkovic-Savic*

Serie A : 25 matches disputés (2.052 minutes) – 4 buts et 5 passes décisives

Ligue Europa : 4 matches disputés (307 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

Coupe d'Italie : 1 match disputé (90 minutes)

Supercoupe d'Italie : 1 match disputé (90 minutes) – 1 passe décisive

