Tarrago : “Ce serait bien que Leonardo ne soit pas concentré sur le marché italien”

Le fantasme d’une enveloppe définie de mercato au PSG flotte dans l’air depuis 24 heures. Le Parisien avait parlé de 70M€ sans vraiment l’affirmer non plus. Le journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago est globalement dubitatif mais estime que Leonardo devra être malin lors de l’intersaison et avoir plus de terrains de chasse.

“70 millions pour recruter. Je veux bien qu’une crise soit passée par là mais je ne vois pas le PSG se positionner sur cinq joueurs – dont il a besoin – avec cette somme là. Si cette somme de 70M€ est avérée, il sera très délicat de trouver des recrues de qualité”, a commenté le journaliste dans l‘EDS. “Immense respect pour ce que réalise Leonardo mais on ne peut pas occulter le fait que lorsqu’il est arrivée en 2011 au PSG il faisait ce qu’il voulait avec des millions et des millions. Il y avait tout à faire. Vous remplaciez Gameiro par Ibrahimovic. Aujourd’hui c’est plus dur. L’été dernier, son retour a été très positif. Il y avait quand même le feuilleton Neymar à gérer. Là c’est une autre histoire, il faut qu’il trouve de bonnes affaires. Ce serait bien qu’il agrandisse son champ d’action et qu’il ne soit pas concentré uniquement sur le marché italien.“