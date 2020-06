Tests physiques et médicaux jusqu’à samedi pour les Féminines du PSG

Après l’équipe masculine en début de semaine, c’était au tour des Féminines du PSG d’effectuer leur reprise. Ce jeudi, les joueuses d’Olivier Echouafni ont réalisé une série de tests physiques et médicaux au Stade Jean-Bouin. Sur son site internet, le PSG est revenu en détails sur les prochaines échéances des Parisiennes.

Après les différents tests physiques et médicaux qui auront lieu jusqu’à samedi, les joueuses auront un jour de repos avant de retrouver le chemin de l’entraînement lundi prochain à Bougival. Et à l’instar de l’équipe masculine, les Féminines du PSG devront se préparer afin de terminer les dernières compétitions de la saison 2019-2020. Ainsi, plusieurs matches amicaux seront programmés en juillet, précise le club de la capitale sur son site internet.

Début août, les Féminines du PSG affronteront Bordeaux en demi-finale de Coupe de France (2 août à Libourne) avec une potentielle finale quelques jours plus tard face à l’OL ou Guingamp. Enfin, les Rouge et Bleu joueront le Final 8 de l’UEFA Women’s Champions League au Pays Basque (à San Sebastian et Bilbao). Les Parisiennes défieront Arsenal en quarts de finale le 21 ou 22 août. “En cas de qualification, les demi-finales se tiendront les 25 et 26 août, tandis que la finale est prévue le 30 août à San Sebastian.” Enfin, la reprise de la D1 Arkema est prévue pour le 5 septembre.