The Sun imagine un deal Mané/Mbappé et Sport un pacte avec Neymar

A droite du ring nous avons The Sun, célèbre tabloïd anglais, qui évoque le dossier de l’attaquant sénégalais de 28 ans de Liverpool, Sadio Mané, et des craintes qu’il “suscite au sein d’Anfield“. La star des Reds n’a pas prolongé (il est sous contrat jusqu’en 2023), or depuis 9 mois il a une proposition en main. Cela alors que le “Real Madrid le désire et qu’il est également dans le collimateur du Paris Saint-Germain.” Et ce n’est pas tout, The Sun va plus loin: il y a “une possibilité que Mané puisse figurer dans un accord d’échange à plus de 200 millions de livres sterling avec la superstar française Kylian Mbappé.” Ce qui ne serait pas l’intention première de Jurgen Klopp désireux de conserver son joueur.

A gauche du ring nous avons Sport, le quotidien catalan jamais avare d’un couverture avec Neymar. Dans l’épisode du jour, le numéro 10 brésilien a proposé un pacte au FC Barcelone autour des sommes d’argent en jeu dans les litiges qui les opposent. Il s’agissait de tirer un trait sur 13M€ des 43M€ demandés par Neymar et de récupérer les 30M€ restants dans un contrat de quatre ans. Le Barça a refusé et il a bien fait car il a gagné au tribunal, s’enorgueillit le média local, “parce que la sentence a été très claire et que Neymar non seulement n’obtiendra rien mais qu’il devra indemniser le Barça de 6,7 millions d’euros. Le problème est bien réglé.” Mais là aussi ce n’est pas tout car on peut lire que comme les négociations sont ardues pour signer Lautaro Martinez (Inter) et que le FC Barcelone ne recrutera qu’un crack cette année, les partisans d’un retour de Neymar se font plus nombreux au club Azulgrana. Il y aurait en tout cas débat… selon Sport. Et maintenant, « Box ! ».