The Sun : Tottenham devant Arsenal et Everton pour Thiago Silva

Le tabloïd The Sun s’intéresse aux pistes anglaises de Thiago Silva (35 ans) en partance du PSG. Et le journal britannique donne un favori : Tottenham (de Serge Aurier et Lucas Moura) car José Mourinho doit renforcer sa défense avec la possible perte en fin de saison du pilier belge Jan Vertonghen. Mais le salaire de l’international brésilien pourrait être une pierre d’achoppement, même pour les Spurs. Arsenal et Everton sont prêts à discuter avec Thiago Silva, ajoute le média anglais.