Théo Hernandez : ” J’ai décidé de rester à l’AC Milan”

Il y a quelques jours, des rumeurs faisaient écho d’un intérêt du PSG pour le latéral gauche (22 ans) de l’AC Milan, Théo Hernandez. Dans une interview accordée à Onda Cero, ce dernier a fait un point sur son avenir et indiqué qu’il ne comptait pas quitter le club lombard, dans lequel il se sent très bien. “Je veux remercier l’AC Milan de me faire confiance. Paolo Maldini a cru en moi et je suis vraiment content. Je suis ravi d’être à Milan et j’ai décidé de rester ici avec les Rossoneri. Il me reste quatre ans de contrat et je suis vraiment content ici, assure le défenseur. Je pense maintenant à l’AC Milan car je suis totalement heureux d’être ici. Je dois continuer comme ça, et un jour, nous verrons ce qui se passera. Aujourd’hui, ma tête est uniquement et exclusivement à Milan.“