Theo Hernández objectif n°1 du PSG selon Onda Cero

La radio espagnole Onda Cero se veut affirmative : “Theo Hernández est très proche du PSG” après sa saison “magnifique” dans le club lombard. Le latéral gauche de 22 ans sous contrat avec Milan jusqu’en 2024 (coté 32M€ par Transfermarkt) pourrait prendre la succession de Layvin Kurzawa et devenir le concurrent de Juan Bernat si l’on en croit la radio, car il est “le choix préféré de Leonardo”. Onda Cero ajoute qu’il y a déjà eu “des discussions avec le club et le joueur. Mais le souci c’est que les Italiens qui l’ont acheté 20M€ au Real Madrid ne veulent pas le lâcher à moins de 50M€. Or le PSG a déjà utilisé une somme équivalente pour Icardi. C’est pour cela que Paris se penche sur des alternatives moins chères comme Alex Telles. Leonardo ne veut pas de conflit avec son ancien club, Milan, mais l’objectif numéro un du PSG pour ce poste est Theo Hernández.”