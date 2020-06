Thiago Silva dans le viseur d’Everton (Daily Mail)

Sauf retournement de situation de dernière minute, Thiago Silva va quitter le PSG cet été après huit ans sous le maillot Rouge & Bleu. Son avenir ne devrait pas s’inscrire au Brésil mais bien encore en Europe. Et selon les informations du Daily Mail, O Monstro pourrait découvrir la Premier League et y retrouver une vieille connaissance. L’international brésilien (35 ans) serait en effet dans le viseur d’Everton, club entraîné par son ancien coach au PSG, Carlo Ancelotti. Le club de la Mersey souhaite renforcer sa défense centrale, Michael Keane et Yerry Mina n’ayant pas donné entière satisfaction. Le fait que Thiago Silva soit libre de signer où il le veut est aussi un point important pour les Toffes conclut le quotidien britannique.